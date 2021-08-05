В интервью украинскому телеканалу «Дом» он сказал, что регион рано или поздно вернется в состав Украины, а без нее там не будет цивилизации.
Телеканал «Дом» специально организован для вещания на неподконтрольные Киеву территории Донбасса. Зеленский говорил по-русски.
Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал жителям Донбасса, которые считают себя русскими, уезжать в Россию
В интервью украинскому телеканалу «Дом» он сказал, что регион рано или поздно вернется в состав Украины, а без нее там не будет цивилизации.