Мещанский суд Москвы через полчаса должен начать оглашение приговора по делу инвестиционной компании Baring Vostok, главным фигурантом которого является американский бизнесмен Майкл Калви. Как полагает следствие, он и еще несколько человек причастны к хищению средств банка «Восточный». В ходе прений прокурор просил приговорить Калви к 6-ти годам условно. Американский инвестор своей вины не признаёт. Он утверждает, что во многом от сегодняшнего приговора будет зависеть судьба инвестиционного климата в России.