Z Архив новостей новости
5 3 6 105
13:33, 05 августа 2021

Мещанский суд Москвы через полчаса должен начать оглашение приговора по делу инвестиционной компании Baring Vostok

Мещанский суд Москвы через полчаса должен начать оглашение приговора по делу инвестиционной компании Baring Vostok, главным фигурантом которого является американский бизнесмен Майкл Калви. Как полагает следствие, он и еще несколько человек причастны к хищению средств банка «Восточный». В ходе прений прокурор просил приговорить Калви к 6-ти годам условно. Американский инвестор своей вины не признаёт. Он утверждает, что во многом от сегодняшнего приговора будет зависеть судьба инвестиционного климата в России.  


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Алексей Макаркин первый вице-президент Центра политических технологий, профессор ВШЭ

Сталинизм-лайт Сталинизм постмодерна, сталинизм плюралистический. Его особенность — амбивалентное восприятие диктатора в ряду других исторических персонажей. Раз есть «Ельцин-центр», то пусть будет и «Сталин-центр»...

5 123 6 7730 08:37
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Политика пресной воды Получается, что Украина ущемляет жителей полуострова, лишая их права на воду. А, следовательно, хоть и косвенно, элементарного права на жизнь. Это простимулировало Россию на поиск и внедрение самых нетривиальных и даже в чем-то уникальных решений…

5 313 6 35812 31.07
Блоги

Михаил Горбачев: Понять перестройку, отстоять новое мышление Прошло больше трёх с половиной десятилетий с момента начала перемен в Советском Союзе, получивших название перестройки. Но не затихают споры о том, что она значила, что принесла нашей стране и миру…

5 136 6 17098 02.08
Блоги

Сергей Марков политолог

Российское общество хочет побед Наши союзники — весь спортивный мир, который прекрасно понимает, что травля российского спорта идет не от мельдония, а от политики…

5 103 6 14868 30.07
Блоги

Василий Головнин журналист, Токио

+ Олимпийские кровати дали повод дурачкам вдоволь позубоскалить Олимпийские кровати дали повод дурачкам вдоволь позубоскалить Кровати были сделаны из особо переработанных старых картонных ящиков. Токио надеялся продемонстрировать тем самым свои усилия в сфере утилизации мусора и защиты окружающей среды…

5 120 6 51497 29.07
8читать ;смотреть
Блоги

«Американским коллегам пора перестать лукавить и возобновить диалог» Ответы Посла РФ в США Анатолия Антонова на вопросы СМИ…

5 109 6 16617 03.08
Блоги

Открытые медиа

Но мы хотя бы попытались Мы приняли решение остановить работу, потому что риски для сотрудников проекта слишком велики…

5 47 6 7573 08:22
Блоги

Вероника Куцылло бывший главный редактор «МБХ Медиа»

Я не готова ставить под угрозу свободу и жизни других людей На этот раз риски слишком велики — не только для работавших на ресурсе журналистов, но и для любых людей, которым понравился наш контент и которые решили поделиться им с другими…

5 36 6 5940 11:10
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Победивший нас ГКЧП С уходом из жизни Олега Бакланова закрыта пожелтевшая уже от времени личная история далекого ГКЧП…

5 71 6 32276 29.07
Блоги

Александр Минкин журналист

Святой Иосиф (Джугашвили) Сталин был не жесток, а слишком добр — прощал предателей, прощал виновников поражений и оставлял их на высших командных постах…

5 229 6 53540 29.07
Блоги

Токио-2020 новости Олимпиады

ТАСС Олимпиада. День 10-й Сергей Семенов завоевывает бронзовую медаль в весовой категории до 130 кг…

5 33 6 6828 02.08
Блоги

+ Кристина Тимановская получила польскую визу и сможет в ближайшее время покинуть Токио Кристина Тимановская получила польскую визу и сможет в ближайшее время покинуть Токио Ранее белорусская легкоатлетка пожаловалась, что ее насильно пытались отправить с Олимпиады домой…

5 253 6 59417 01.08
8читать ;смотреть
Новости

фото: t.me/nexta_live Белорусский руководитель Александр Лукашенко поручил силовикам закрыть границу «С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Белоруссии ни с юга, ни с запада ступить не должна», – сказал Лукашенко…

5 27 6 6271
Блоги

Кусок эфира

Александр Проханов: Одни улыбки и одна коррупция Какая прекрасная Россия будущего? Я пытался вытащить из Навального, что он думает будущем России. Он не сказал ни слова о русских смыслах, о русских кодах, об огромном образе русского будущего…

5 151 6 35768 04.08
Блоги

Токио-2020 новости Олимпиады

Сергей Бобылев/ТАСС Олимпиада. День 8-й Софья Великая, Ольга Никитина и София Позднякова взяли золото в командном турнире…

5 49 6 12109 31.07
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

О ГКЧП замолвлю слово Они увидели то, что, в своё время, увидит и нынешняя власть – их империя рушилась прямо на их глазах. А это, поверьте, самое страшное наказание…

5 73 6 32115 29.07

Популярное за неделю

Новости

фото: AFP ВОЗ рекомендовала всем странам временно прекратить ревакцинацию от COVID-19 Причина — в глобальной нехватке препаратов…

5 10 6 7005
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Бежит по деревне 20 человек и все кричат: «Это его ракета подбила! Это его ракета подбила! Ура!». А почему они кричат, что его ракета подбила? Да потому что они видели эту ракету, она же летела. Бином Ньютона…

5 110 6 78544 31.07
#слушать 49:21 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3500650
«Осадочек остался» (сомнительные оправдания в судах Российской империи):
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 2 6 4015 01.08
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Борьбу с ковидом надо заканчивать. Всё это имитация Крым — это ковидный котёл, сюда каждый день приезжают, прилетают десятки тысяч туристов, и никого ковид не пугает, как и массовые скопления людей…

5 71 6 307882 01.08
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ АНАЛОГОВНЕТная страна АНАЛОГОВНЕТная страна Сделали этот странный агрегат давным-давно. Зачем сделали — уже не помнят, почему назвали «Наукой» — тоже не помнят. Но с тех пор, как его сделали, его 14 лет безуспешно пытались завести…

5 89 6 83423 02.08
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9210307
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4984619

Сегодня в эфире