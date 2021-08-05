Мещанский суд Москвы через полчаса должен начать оглашение приговора по делу инвестиционной компании Baring Vostok, главным фигурантом которого является американский бизнесмен Майкл Калви. Как полагает следствие, он и еще несколько человек причастны к хищению средств банка «Восточный». В ходе прений прокурор просил приговорить Калви к 6-ти годам условно. Американский инвестор своей вины не признаёт. Он утверждает, что во многом от сегодняшнего приговора будет зависеть судьба инвестиционного климата в России.
2021-08-05T13:33:21+03:00
2021-08-05T13:33:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:33, 05 августа 2021
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