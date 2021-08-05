Бизнес усмотрел угрозу для российских компаний и иностранных платформ в новом проекте правил использования биометрии

Бизнес усмотрел угрозу для крупнейших российских IT-компаний и иностранных платформ в новом проекте правил использования биометрии. Об опасениях сегодня пишет газета «Коммерсантъ».

Сервисы каршеринга, российские банки с крупной долей участия иностранного капитала, интернет-сервис Avito и ряд других, а также зарубежные платформы booking.com и Airbnb – их скоро, по мнению экспертов, могут ждать серьезные сложности. Всё из-за новых правил работы с биометрическими данными россиян, которые подготовило министерство цифрового развития. Ведомство решило запретить сбор и использование этих сведений компаниям, в уставном капитале которых более 49ти процентов иностранного капитала. Кроме того минимальный размер собственных средств у организации должен быть не меньше 50ти миллионов рублей, пишет газета Коммерсант. Под биометрией согласно поправкам можно подразумевать даже скан паспорта. В результате сервисы каршеринга как говорят эксперты, не смогут верифицировать людей по сканам документов. Российский союз промышленников и предпринимателей пришёл к выводу, что проект дискриминирует крупнейшие IT-компании, это грозит отставанием нашей страны в развитии биометрии. В РСПП призвали не распространять новые требования на компании, которые используют, но не передают биометрические данные россиян через интернет. В министерстве уверяют, что на работе компаний и сервисов это не скажется.

Новые требования должны вступить в силу со следующего года.