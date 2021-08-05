Вчера Погранкомитет Белоруссии сообщил, что гражданин Ирака, пытавшийся пересечь границу, был избит на территории Литвы и «умер на руках белорусских пограничников». В Вильнюсе обвинили Минск в провокации.
Литва объявила режим чрезвычайной ситуации из-за наплыв нелегальных мигрантов, которые пытаются перейти на литовскую территорию из Белоруссии.
Руководитель Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовикам усилить охрану границы на фоне миграционного кризиса
Вчера Погранкомитет Белоруссии сообщил, что гражданин Ирака, пытавшийся пересечь границу, был избит на территории Литвы и «умер на руках белорусских пограничников». В Вильнюсе обвинили Минск в провокации.