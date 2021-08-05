Руководитель Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовикам усилить охрану границы на фоне миграционного кризиса

Вчера Погранкомитет Белоруссии сообщил, что гражданин Ирака, пытавшийся пересечь границу, был избит на территории Литвы и «умер на руках белорусских пограничников». В Вильнюсе обвинили Минск в провокации.

Литва объявила режим чрезвычайной ситуации из-за наплыв нелегальных мигрантов, которые пытаются перейти на литовскую территорию из Белоруссии.