Видеонаблюдение на выборах в сентябре продлится не менее 72-х часов

Предполагается, что оно охватит примерно 98% российских избирателей, – заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

В Центризбиркоме выразили сожаление в связи с отказам ОБСЕ выслать своих наблюдателей на выборы в Госдуму. Там предложили организации пересмотреть решение.

В Центральной избирательной комиссии «искренне рассчитывали», что наблюдатели от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ «смогут в полной мере оценить уровень и качество организации выборов в сентябре», говорится в письме главы ЦИК Эллы Памфиловой. В нем отмечается, что для всех приглашенных международных и иностранных институтов создаются равные условия. Во время эпидемии Бюро наработало опыт работы с сокращенными мониторинговыми группами, и в Центризбиркоме рассчитывают, что организация передумает. Но в целом, по словам Памфиловой, хотя в ЦИКе и ценят вклад международных наблюдателей в совершенствовании избирательных процессов, отказ ОБСЕ направить миссию никак не скажется на легитимности выборов. В Центризбиркоме ранее попросили сократить число наблюдателей от организации на порядок. Это объяснили эпидемиологической ситуацией. В Бюро по демократическим институтам и правам человека ответили, что это ограничение не позволит эффективно следить за голосованием. В Госдуме считают это решение элементом программы по дискредитации и делегитимации выборов.