Глава Центризбиркома выразила сожаление в связи с решением ОБСЕ не направлять миссию наблюдателей на выборы в Госдуму

Глава Центризбиркома Элла Памфилова выразила сожаление в связи с решением бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ не направлять миссию наблюдателей на выборы в Госдуму. Памфилова надеется, что это решение будет пересмотрено.

ОБСЕ информировала о невозможности направить миссию в Россию. Организацию не устроила квота, которую продолжили российские власти.

Сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Станислав Андрейчук считает ожидаемым решение ОБСЕ.

В Центризбиркоме уверены, что отсутствие наблюдателей от ОБСЕ не повлияет на легитимность выборов.