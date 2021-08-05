Белорусский руководитель Александр Лукашенко потребовал от силовиков закрыть каждый метр границы

Лукашенко назвал нацистами власти сопредельных стран, которые, по его словам, не впускают мигрантов и возвращают в Белоруссию «полуживых людей». Ранее Литва объявила режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегалов. Вильнюс обвинил Минск в целенаправленном использовании мигрантов из ближневосточных стран в качестве гибридного оружия против Европы.