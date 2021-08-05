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12:07, 05 августа 2021

Российский легкоатлет Василий Мизинов не смог финишировать на соревнованиях по спортивной ходьбе на дистанции 20 км

Российский легкоатлет Василий Мизинов не смог финишировать на соревнованиях по спортивной ходьбе на дистанции 20 километров на Играх в Токио. Он получил три предупреждения за нарушение техники и после четвертого был дисквалифицирован.  


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