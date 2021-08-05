Парламентские выборы в России пройдут в установленные сроки, – заявил сенатор Андрей Клишас

Парламентские выборы в России пройдут в установленные сроки, – заявил РИА сенатор, глава конституционного комитета совета Федерации Андрей Клишас. Ранее «Партия роста» предложила перенести выборы с сентября на декабрь из-за ситуации с коронавирусом. Соответствующее письмо направлено в Центризбирком.
2021-08-05T12:06:18+03:00
2021-08-05T12:20:26+03:00
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12:06, 05 августа 2021
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