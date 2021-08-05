Парламентские выборы в России пройдут в установленные сроки, – заявил сенатор Андрей Клишас

Парламентские выборы в России пройдут в установленные сроки, – заявил РИА сенатор, глава конституционного комитета совета Федерации Андрей Клишас. Ранее «Партия роста» предложила перенести выборы с сентября на декабрь из-за ситуации с коронавирусом. Соответствующее письмо направлено в Центризбирком.