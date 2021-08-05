В России за последние сутки выявили чуть более 23 тысяч случаев коронавируса

Это немногим больше, чем днем ранее.

Основной рост заболеваемости произошел за счет Москвы, следует из данных оперативного штаба. В столице за сутки выявили свыше 3 тысяч 200 заболевших ковидом – на треть больше, чем накануне. На втором месте по суточному приросту – Санкт-Петербург, где в очередной раз выявили почти 2 тысячи заразившихся. В Подмосковье, напротив, прирост снизился: он составил почти 1 тысячу 300 человек. Следом по суточной заболеваемости идут Нижегородская и Свердловская области, где свыше 500 случаев коронавируса, а также Воронежская область, Красноярский и Пермский края, в которых прирост почти одинаковый: около 480 заболевших в каждом из регионов.

Умерли за сутки от коронавируса, по официальным данным оперативного штаба, 790 человек. При этом в Москве минимальная смертность с середины июня: менее 70 человек. В свою очередь, выздоровели за день более 20 тысяч заболевших.

По данным Министерства здравоохранения, число привившихся от коронавируса в России за последнюю неделю увеличилось на 3 миллиона – до 37-ми миллионов человек.