Издание «МБХ Медиа» объявило о прекращении работы вслед за «Открытыми медиа» и «Правозащитой Открытки»

Бывший главный редактор Вероника Куцылло сказала «Эху», что проект закрыт, потому что делать честную и профессиональную журналистику в России становится все опаснее.

Куцылло назвала неправовой блокировку сайта и бредовым утверждение Генпрокуратуры о том, что «МБХ Медиа» связано с нежелательными организациями.

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайты интернет-изданий «Открытые медиа» и «Правозащита Открытки». Они объявили о прекращении роботы. Кроме того, заблокирован сайт премии «Профессия – журналист» учреждённой Михаилом Ходорковским в 2016-м году.