Гудков назвал «ритуальным убийством» смерть главы «Белорусского дома на Украине» Шишова

Политик, полковник ФСБ в запасе Геннадий Гудков назвал «ритуальным убийством» смерть в Киеве главы «Белорусского дома на Украине» Виталия Шишова. Об этом он сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».



«Я не думаю, что тут может быть что-то другое, кроме очень веского подозрения в убийстве. Причем ритуальном убийстве», — заявил Гудков.



Он добавил, что видит в случившемся «руку спецслужб». «Только ее и вижу. Либо непосредственно через сотрудников спецслужб, либо через агентуру. А как еще? Человека вдруг находят повешенным, после того, как он был избит, по всей вероятности, да еще и чуть ли не в центральном парке. Это все обставляется таким образом, чтобы показать: с каждым будет вот так, кто посягнет на власть Лукашенко», — пояснил Гудков.

Виталия Шишова нашли повешенным в одном с киевских парков, неподалеку от места его проживания. Днем ранее он исчез во время пробежки.

Полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины – «Умышленное убийство» и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированного под суицид.

«Белорусский дом на Украине» занимается помощью и поддержкой эмигрировавших из Белоруссии соотечественников, в том числе тех, кто был вынужден бежать из страны из-за проблем с властями. Как сообщили в организации, перед смертью Шишов заявлял о том, что замечал за собой слежку.