В селе Джирим в Хакасии убита семья из пяти человек, в том числе 7-летний ребенок

На телах многочисленные колото-резаные раны, – сообщает региональное управление СК. По подозрению в убийстве задержан ранее судимый местный житель. Месяц назад он вышел из тюрьмы после того, как отсидел 18 лет за убийство двух женщин.
2021-08-05T11:40:17+03:00
2021-08-05T12:03:32+03:00
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11:40, 05 августа 2021
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