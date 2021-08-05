Белорусский руководитель Александр Лукашенко поручил силовикам закрыть границу

«С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Белоруссии ни с юга, ни с запада ступить не должна», – сказал Лукашенко, которого цитирует государственное агентство БелТА.
2021-08-05T11:39:32+03:00
2021-08-05T12:03:59+03:00
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11:39, 05 августа 2021
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