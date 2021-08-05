В Токио, где проходят Олимпийские игры, число новых случаев коронавируса за сутки впервые превысило 5 тысяч человек, — сообщает агентство Киодо со ссылкой на источники в японском правительстве. В связи с резким ростом заболеваемости власти приняли решение ввести усиленные меры в пяти префектурах. Режим ЧС продлен в Токио и на Окинаве, — сообщает РИА.
2021-08-05T11:38:29+03:00
2021-08-05T11:42:15+03:00
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11:38, 05 августа 2021
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