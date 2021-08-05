Он – один из фигурантов так называемого «санитарного дела». В частности, прокурор хочет запретить Ляскину покидать жилище с 22-х часов до 6-ти утра и выезжать за пределы Москвы.
Ранее прокуратура запросила для другого фигуранта дела, Олега Навального, год лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, – напоминает «Новая газета».
Гособвинение запросило 2 года ограничения свободы для соратника Алексея Навального Николая Ляскина
Он – один из фигурантов так называемого «санитарного дела». В частности, прокурор хочет запретить Ляскину покидать жилище с 22-х часов до 6-ти утра и выезжать за пределы Москвы.