Гособвинение запросило 2 года ограничения свободы для соратника Алексея Навального Николая Ляскина

Он – один из фигурантов так называемого «санитарного дела». В частности, прокурор хочет запретить Ляскину покидать жилище с 22-х часов до 6-ти утра и выезжать за пределы Москвы.

Ранее прокуратура запросила для другого фигуранта дела, Олега Навального, год лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, – напоминает «Новая газета».