Интернет-издание «МБХ Медиа» объявил о прекращении работы после блокировки сайта

Бывший главный редактор издания Вероника Куцылло считает, что в настоящих условиях делать честную и профессиональную журналистику в России становится всё опаснее, и она не готова ставить под угрозу свободу и жизни других людей. Об этом она сказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы закрываем проект по очень простой причине: в настоящих условиях делать свободную, честную, профессиональную и независимую от властей журналистику становится все опаснее и опаснее и для журналистов, которые работают на проекте, и для людей, которые его читают, поддерживают и делятся его материалами. Я не могу брать на себя эти риски», — пояснила Куцылло.

Сегодня о прекращении работы объявили издание «Открытые медиа» и проект «Правозащита Открытки». Вчера вечером их сайты были заблокированы по требованию Генпрокуратуры, которая считает, что они связаны со структурами, признанными нежелательными. В редакциях заявили, что никаких уведомлений от Роскомнадзора или Генпрокуратуры не получали. Кроме этого Роскомнадзор заблокировал и сайт премии «Профессия – журналист», которую Михаил Ходорковский учредил в 2016-м году.