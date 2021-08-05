Власти США планируют разрешить въезд в страну только тем иностранцам, которые прошли полную вакцинацию от коронавируса

Американские власти планируют разрешить въезд в страну только тем иностранным гражданам, которые прошли полную вакцинацию от коронавируса, – сообщают сразу несколько СМИ со ссылкой на источник в администрации президента Байдена. Новые правила вступят в силу после улучшения эпидемиологической обстановки. Когда это произойдет, пока неизвестно.