Власти США планируют разрешить въезд в страну только тем иностранцам, которые прошли полную вакцинацию от коронавируса

Американские власти планируют разрешить въезд в страну только тем иностранным гражданам, которые прошли полную вакцинацию от коронавируса, – сообщают сразу несколько СМИ со ссылкой на источник в администрации президента Байдена. Новые правила вступят в силу после улучшения эпидемиологической обстановки. Когда это произойдет, пока неизвестно.
2021-08-05T11:08:07+03:00
2021-08-05T11:35:32+03:00
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11:08, 05 августа 2021
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