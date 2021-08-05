Российские спортсмены завоевали золото и бронзу в турнирах по боксу на Олимпийских играх в Токио

23-летний российский боксер Альберт Батыргазиев победил соперника из США в финальном поединке в весовой категории до 57 килограммов. Он принес России 15-ю золотую медаль. Для российских боксеров это золото стало первым на Олимпиаде в Токио. В весовой категории до 75 килограммов бронзу завоевал 25-летний россиянин Глеб Бакши. Федерация бокса обещала дополнительно наградить призеров соревнований. Между тем, по меньшей мере серебро обеспечили себе волейболисты. Они обыграли в полуфинале бразильскую команду, а это одна из сильнейших сборных, действующие олимпийские чемпионы. В финале россияне сыграют либо с французами, либо с аргентинцами. Игра состоится в эту субботу. В этот же день за бронзу поборются наши ватерполистки, сегодня, в полуфинале, они уступили американкам. Сборная Олимпийского комитета России в неофициальном медальном зачете поднялась на пятое место, ее опережают Австралия, Япония, США, на первом месте – Китай.

За последние сутки на Играх в Токио установлен максимум заражений коронавирусом. При этом среди россиян новых заболевших нет. Накануне на карантин поместили каратистку Анну Чернышеву.