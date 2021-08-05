Издание «Открытые медиа» объявило о прекращении работы после блокировки сайта по требованию Генпрокуратуры

Роскомнадзор, объясняя причину блокировки, назвал издание информационные ресурсом организации, признанной нежелательной. Издание подчеркивает, что никогда не сотрудничало со структурами, объявленными нежелательными, и работало на средства пятилетнего гранта, выданного Михаилом Ходорковским.

Кроме «Открытых медиа» заблокированы сайты «МБХ Медиа» и «Правозащиты Открытки». Юрист Анастасия Буракова сказала «Эху», что «Правозащита Открытки» также прекращает работу.

«Новость о блокировке сайта «Правозащиты Открытки» пришла вчера поздно вечером со ссылкой на решение Генпрокуратуры. Текста решения мы не видели, но видели комментарий самого ведомства, которое объяснило это законом о нежелательных организациях. С таким статусом работать, в том числе правозащитному проекту в России просто невозможно. Поэтому вчера было принято решение о закрытии», — рассказала она.

Буракова добавила, что в индивидуальном порядке юристы закончат дела своих доверителей.

Политик Геннадий Гудков считает, что политическое давление на независимые СМИ и оппозицию в России оказывают силовые структуры.

Проект «Роскомсвобода» сообщает, что Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал и сайт премии «Профессия – журналист». Премия была учреждена Михаилом Ходорковским.