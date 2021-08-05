В России выявлено 23 120 случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 23 120 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 794 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 20 370 человек.

В Москве — 3227 заболевших.