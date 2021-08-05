Проект «МБХ медиа» объявил о закрытии

Проект «МБХ Медиа» закрывается, – сообщила главный редактор Верника Куцылло. Она подчеркнула, что не готова ставить под угрозу свободу и жизни других людей, так же, как и Михаил Ходорковский. Как пишет Куцылло в Фейсбуке, люди, которые сейчас считают себя государством, сделали все для того, чтобы в России с каждым днем оставалось все меньше свободных СМИ и свободы. Страна стремительно проваливается в феодальную тьму, – считает Куцылло.