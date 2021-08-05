Под Новым Уренгоем горело здание завода «Газпрома»

Обстоятельства и причины происшествия выясняет специально созданная комиссия. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. К этому моменту возгорание локализовано.
2021-08-05T10:36:56+03:00
2021-08-05T10:36:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:36, 05 августа 2021
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