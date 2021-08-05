В Ставрополе местный художник установил у здания ГИБДД арт-объект в виде золотого унитаза внутри клетки

В Ставрополе местный художник Александр Чаплыгин установил у здания ГИБДД арт-объект в виде золотого унитаза внутри клетки. Художник, по его словам, хотел внести свой вклад в борьбу с коррупцией. Вскоре к Чаплыгину приехал наряд полиции и его доставили в отделение. В пресс-службе МВД по региону изданию Znak.com сообщили, что личность задержанного установлена, после чего его допросили и отпустили.

На прошлой неделе был арестован начальник управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов. В особняке позолоченным был даже унитаз.