Проект «Правозащита Открытки» объявил о прекращении своей работы

Вслед за изданием «Открытые медиа» их сайты заблокированы по требованию Генеральной прокуратуры. В ведомстве считают, что проекты связаны со структурами Михаила Ходорковского, признанными нежелательными. Заблокирован также сайт издания «МБХ Медиа», а также сайт премии «Профессия – журналист». Премия была учреждена Михаилом Ходорковским в 2016-м году.