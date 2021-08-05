Проект «Правозащита Открытки» объявил о прекращении своей работы

Вслед за изданием «Открытые медиа» их сайты заблокированы по требованию Генеральной прокуратуры. В ведомстве считают, что проекты связаны со структурами Михаила Ходорковского, признанными нежелательными. Заблокирован также сайт издания «МБХ Медиа», а также сайт премии «Профессия – журналист». Премия была учреждена Михаилом Ходорковским в 2016-м году.
2021-08-05T10:34:56+03:00
2021-08-05T10:57:56+03:00
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10:34, 05 августа 2021
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