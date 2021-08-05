Российский боксер Альберт Батыргазиев завоевал золото Олимпиады в Токио

В финале он победил американца Дюка Регана. Это 15-я золотая медаль в активе команды Олимпийского комитета России. Сегодня же другой российский боксер, Глеб Бакши, стал бронзовым призером.
2021-08-05T10:30:00+03:00
2021-08-05T10:31:01+03:00
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10:30, 05 августа 2021
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