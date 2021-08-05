Центризбирком должен провести сегодня консультации о новом порядке видеонаблюдения на сентябрьских выборах

Об этом ранее говорила глава ЦИК Элла Памфилова.
В этом году ЦИК изменил правила видеонаблюдения на выборах. Общедоступных трансляций в сети для всех желающих больше не будет.
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Об этом ранее говорила глава ЦИК Элла Памфилова.
В этом году ЦИК изменил правила видеонаблюдения на выборах. Общедоступных трансляций в сети для всех желающих больше не будет.
Власть старья Путин что способен новым поколениям предложить?«Историческое просвещение» на налоги молодых людей, которые с чавканьем освоит семья Мединского через «военно-историческое общество»? Вместо новой частной экономики, конкуренции, открытости миру, власти заслуг. Где герой не Жуков, а Илон Маск…