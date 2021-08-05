США, Великобритания, Франция и другие страны призвали Москву отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии

США, Великобритания, Франция и ряд других стран призвали Москву отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии. На Западе также осудили присутствие в этих республиках российских военных.

Незамедлительно вывести российские войска из Абхазии и Южной Осетии и пересмотреть признание их независимости. Такой призыв к Москве адресовали 7 стран. В их числе США, Британия, Норвегия, Ирландия, а также Албания. Их представители сожалеют о том, что Россия продолжает нарушать территориальную целостность Грузии. Заявление распространил Совбез ООН. Москву обвиняют в незаконном военном присутствии в республиках, независимость которых мировое сообщество не признаёт и цитата «шагах по аннексии этих грузинских регионов». Действия России явно нарушают международное право, — отмечается в заявлении. Западные страны также обеспокоены тем, что за последние несколько лет международные правозащитные организации не получили неограниченного доступа в Абхазию и Южную Осетию. Авторы обращения напомнили о решении Большой палаты ЕСПЧ, вынесенном в январе этого года. Согласно ему Россия, контролируя эти грузинские регионы, несет ответственность в случае серьёзных нарушений прав человека.

Москва после пятидневной войны с Грузией в августе 2008-го официально установила дипломатические отношения с Абхазией и Южной Осетией. Их независимость помимо России признали Никарагуа, Венесуэла, Сирия и несколько карликовых государств. Мировое сообщество признаёт республики только в составе Грузии.