Издание «Открытые медиа» и «Правозащита открытки» объявили о закрытии после блокировки сайтов Роскомнадзором

Доступ к ресурсам ограничили по требованию Генпрокуратуры, которая считает, что проекты связаны с признанными нежелательными организациями Михаила Ходорковского.

«Власти не нужны медиапроекты с критическим взглядом на происходящее в стране, чем больше критики — тем короче жизнь проекта», — говорится в сообщении редакции «Открытых медиа» в Твиттере. Сайт издания по-прежнему недоступен. В заявлении подчеркивается, что «Открытые медиа» никогда не работали с нежелательными структурами, проект существовал на грант, выданный через компанию Михаила Ходорковского «Open Press». Ни у кого из журналистов не было договоров или неоформленных отношений с иными компаниями Ходорковского. В новом статусе риски для сотрудников издания слишком велики, поэтому с сегодняшнего дня «Открытые медиа» прекращают работу.

Новость о блокировке сайтов по требованию Генпрокуратуры стала для всех полной неожиданностью, рассказала Эху юрист Анастасия Буракова, работавшая в проекте «Правозащита открытки».

Помимо «Открытых медиа» и «Правозащиты открыты» Роскомнадзор заблокировал и издание «МБХ медиа». Этот проект также связан с Михаилом Ходорковским.

В конце июля Минюст включил в список «СМИ-иноагентов» четырех журналистов «Открытых медиа», в том числе главного редактора.