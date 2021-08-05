Администрация США разрабатывает план снятия ограничений на въезд из ряда стран

Практически всем иностранцам придется пройти полный курс вакцинации, – сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимного представителя Белого дома. Сейчас в США запрещен въезд большинству иностранцев, которые в последние две недели находились в Великобритании, странах шенгенской зоны, Ирландии, Китае, Индии, Иране и Бразилии.
2021-08-05T09:37:32+03:00
2021-08-05T09:48:17+03:00
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09:37, 05 августа 2021
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