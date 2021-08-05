Администрация США разрабатывает план снятия ограничений на въезд из ряда стран

Практически всем иностранцам придется пройти полный курс вакцинации, – сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимного представителя Белого дома. Сейчас в США запрещен въезд большинству иностранцев, которые в последние две недели находились в Великобритании, странах шенгенской зоны, Ирландии, Китае, Индии, Иране и Бразилии.