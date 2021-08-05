По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом заразились более 200 млн человек

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом заразились более 200 миллионов человек. Более 4-х миллионов умерли с начала пандемии. Россия на четвертом месте по количеству заболевших и на шестом по смертности.
2021-08-05T09:36:52+03:00
2021-08-05T09:48:34+03:00
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09:36, 05 августа 2021
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