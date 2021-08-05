В Белоруссии бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского считают одним из организаторов недавних протестов

Обвинения прозвучали в документальном проекте «2020». Первая серия показана на государственном телеканале СТВ. При этом глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что главную роль играли США.

Каких-либо фактов, подтверждающих эти выводы, авторы фильма не предъявили.