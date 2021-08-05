Издание «Открытые медиа» и проект «Правозащита Открытки» объявили о прекращении работы после блокировки их сайтов

Издание «Открытые медиа» и проект «Правозащита Открытки» Михаила Ходорковского объявили о прекращении работы после блокировки их сайтов. «Открытые медиа» подчеркивают, что никогда не сотрудничали со структурами, объявленными нежелательными. Редакция объяснила прекращение работы слишком большими рисками для сотрудников, – сообщает «Коммерсантъ». Напомним также, что заблокирован сайт издания «МБХ Медиа».

Согласно данным из реестра, доступ к сайтам ограничивается по требованию Генпрокуратуры на основании статьи 15.3 закона об информации. Она позволяет блокировать сайты с призывами к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности и несогласованным митингам.