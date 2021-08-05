Церемония прощания с заслуженным артистом России Анатолием Рудаковым пройдет сегодня в Петербурге в церкви Серафимовского кладбища.

Анатолий Рудаков, который сыграл в фильмах «Шерлок Холмс» и «Окно в Париж», умер на 72-м году жизни. Актёр скончался в минувшее воскресенье. Последние четыре недели Рудаков провёл в больнице имени Боткина с диагнозом «коронавирус». Последние дни жизни – на ИВЛ. У актера в итоге не выдержало сердце. Активно сниматься в фильмах Рудаков начал в 70-ых годах прошлого века. Первой его ролью была роль ефрейтора Осинина в картине «Я служу на границе». В этом фильме он сыграл, еще будучи студентом. Рудаков закончил институт и стал актером студии «Ленфильм». С этого момента начался самый плодотворный этап его карьеры. Следующие двадцать лет актёр снимался очень активно, в год выходило сразу несколько фильмов с его участием. Рудаков прославился своими многочисленными эпизодическими ролями. Например, он снялся в таких знаменитых советских фильмах, как «В поисках капитана Гранта», «Молодая жена» и «Жизнь Клима Самгина».

В 2006 году Рудаков основал продюсерскую компанию «Киноцентр», в которой он работал в качестве генерального директора до конца жизни.