По данным агентства Reuters, США намерены возобновить международный туризм, однако практически всем иностранцам придется пройти полную вакцинацию против коронавируса, чтобы въехать в страну. Как ожидается, в скором времени будет объявлено, разрешат ли въезд тем, кто привился вакцинами, не одобренными на территории Соединенных Штатов.
2021-08-05T09:06:29+03:00
2021-08-05T09:06:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:06, 05 августа 2021
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