По данным агентства Reuters, США намерены возобновить международный туризм, однако практически всем иностранцам придется пройти полную вакцинацию против коронавируса, чтобы въехать в страну. Как ожидается, в скором времени будет объявлено, разрешат ли въезд тем, кто привился вакцинами, не одобренными на территории Соединенных Штатов.