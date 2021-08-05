Всемирная организация здравоохранения порекомендовала ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объяснил, что необходимо направить больше вакцин бедным странам с нехваткой препаратов.

Гебрейесус призвал всех, у кого есть влияние, олимпийских атлетов, инвесторов, бизнес-лидеров, религиозных лидеров и каждого отдельного человека в его семье и сообществе поддержать призыв на мораторий для дополнительных доз вакцин как минимум до конца сентября.