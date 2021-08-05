Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объяснил, что необходимо направить больше вакцин бедным странам с нехваткой препаратов.
Гебрейесус призвал всех, у кого есть влияние, олимпийских атлетов, инвесторов, бизнес-лидеров, религиозных лидеров и каждого отдельного человека в его семье и сообществе поддержать призыв на мораторий для дополнительных доз вакцин как минимум до конца сентября.
Всемирная организация здравоохранения порекомендовала ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объяснил, что необходимо направить больше вакцин бедным странам с нехваткой препаратов.