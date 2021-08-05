Мещанский районный суд Москвы сегодня должен огласить приговор американскому бизнесмену, основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви и другим фигурантам дела. Их обвиняют в растрате 2,5 миллиардов рублей банка «Восточный». Ранее сам Калви говорил, что намерен продолжить свою работу в России после окончания судебного процесса.
Обвинение просит приговорить всех фигурантов дела к условным срокам. В частности, для Калви прокурор запросил 6 лет колонии условно.
Мещанский районный суд Москвы сегодня должен огласить приговор основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви
Мещанский районный суд Москвы сегодня должен огласить приговор американскому бизнесмену, основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви и другим фигурантам дела. Их обвиняют в растрате 2,5 миллиардов рублей банка «Восточный». Ранее сам Калви говорил, что намерен продолжить свою работу в России после окончания судебного процесса.