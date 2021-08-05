Мещанский районный суд Москвы сегодня должен огласить приговор основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви

Мещанский районный суд Москвы сегодня должен огласить приговор американскому бизнесмену, основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви и другим фигурантам дела. Их обвиняют в растрате 2,5 миллиардов рублей банка «Восточный». Ранее сам Калви говорил, что намерен продолжить свою работу в России после окончания судебного процесса.

Обвинение просит приговорить всех фигурантов дела к условным срокам. В частности, для Калви прокурор запросил 6 лет колонии условно.