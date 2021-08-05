Интернет-издания «Открытые медиа» и «Правозащита Открытки», связанные с Ходорковским, объявили о прекращении работы

Интернет-издания «Открытые медиа» и «Правозащита Открытки», связанные с Михаилом Ходорковским, объявили о прекращении работы. Сайты этих проектов, а также сайт «МБХ Медиа» заблокированы Роскомнадзором по требованию Генеральной прокуратуры.

Решение остановить деятельность редакция объяснила слишком большими рисками для сотрудников. В телеграм-канале интернет-издания «Открытые медиа» подчеркивается, что медиа-ресурс никогда не работал с нежелательными структурами. Только с компанией Михаила Ходорковского Open Press, через неё бывший бизнесмен предоставил проекту грант на 5 лет, об этом было хорошо известно. Медиапроекты с критическим взглядом на происходящее в стране власти не нужны, чем больше критики тем короче жизнь проекта, отметили в интернет-издании, где работали бывшие журналисты газет РБК, Коммерсант, Ведомости, агентства РИА, телеканала Дождь и других СМИ. Следом о прекращении работы объявил ещё один проект, связанный с Ходорковским — «Правозащита открытки». Несмотря на это юристы готовы помогать людям, которых в России преследуют за политическую и общественную деятельность. Роскомнадзор по требованию генпрокуратуры вчера также заблокировал сайт МБХ Медиа. Ведомство ссылалось на связь проектов Ходорковского с организацией, признанной в России нежелательной и призывы к массовым беспорядкам и экстремизму, пишет РБК. В МБХ медиа назвали происходящее зачисткой всего независимого медиапространства.

Сам Ходорковский не исключал, что может приостановить деятельность своих проектов в России, если журналистам будет угрожать опасность. Напомню также, что российские власти ранее признали нежелательными ряд организаций, связанных с Ходорковским.