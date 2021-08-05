ВОЗ призывает как минимум до сентября ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения призывает как минимум до сентября ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса, чтобы привить как минимум 10% населения всех стран. По данным главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, в развитых странах на 100 человек приходится почти по 100 доз вакцины, в то время как в развивающихся странах этот показатель не превышает полутора доз на 100 человек.