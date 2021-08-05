Z Архив новостей новости
5 4 6 746
08:36, 05 августа 2021

ВОЗ призывает как минимум до сентября ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения призывает как минимум до сентября ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса, чтобы привить как минимум 10% населения всех стран. По данным главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, в развитых странах на 100 человек приходится почти по 100 доз вакцины, в то время как в развивающихся странах этот показатель не превышает полутора доз на 100 человек.  


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Политика пресной воды Получается, что Украина ущемляет жителей полуострова, лишая их права на воду. А, следовательно, хоть и косвенно, элементарного права на жизнь. Это простимулировало Россию на поиск и внедрение самых нетривиальных и даже в чем-то уникальных решений…

5 310 6 35187 31.07
Блоги

Михаил Горбачев: Понять перестройку, отстоять новое мышление Прошло больше трёх с половиной десятилетий с момента начала перемен в Советском Союзе, получивших название перестройки. Но не затихают споры о том, что она значила, что принесла нашей стране и миру…

5 138 6 16856 02.08
Блоги

Сергей Марков политолог

Российское общество хочет побед Наши союзники — весь спортивный мир, который прекрасно понимает, что травля российского спорта идет не от мельдония, а от политики…

5 103 6 14734 30.07
Блоги

«Американским коллегам пора перестать лукавить и возобновить диалог» Ответы Посла РФ в США Анатолия Антонова на вопросы СМИ…

5 113 6 16524 03.08
Блоги

Василий Головнин журналист, Токио

+ Олимпийские кровати дали повод дурачкам вдоволь позубоскалить Олимпийские кровати дали повод дурачкам вдоволь позубоскалить Кровати были сделаны из особо переработанных старых картонных ящиков. Токио надеялся продемонстрировать тем самым свои усилия в сфере утилизации мусора и защиты окружающей среды…

5 120 6 51405 29.07
8читать ;смотреть
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Победивший нас ГКЧП С уходом из жизни Олега Бакланова закрыта пожелтевшая уже от времени личная история далекого ГКЧП…

5 71 6 32249 29.07
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Доносчик от «умного голосования» Организаторы «УГ» от этого призыва отмахнулись. Антонов стал депутатом. И теперь написал донос на «Яблоко»...

5 50 6 19663 29.07
Блоги

Александр Минкин журналист

Святой Иосиф (Джугашвили) Сталин был не жесток, а слишком добр — прощал предателей, прощал виновников поражений и оставлял их на высших командных постах…

5 229 6 53489 29.07
Блоги

Кусок эфира

Александр Проханов: Одни улыбки и одна коррупция Какая прекрасная Россия будущего? Я пытался вытащить из Навального, что он думает будущем России. Он не сказал ни слова о русских смыслах, о русских кодах, об огромном образе русского будущего…

5 145 6 30001 04.08
Блоги

Токио-2020 новости Олимпиады

ТАСС Олимпиада. День 10-й Сергей Семенов завоевывает бронзовую медаль в весовой категории до 130 кг…

5 33 6 6822 02.08
Блоги

+ Кристина Тимановская получила польскую визу и сможет в ближайшее время покинуть Токио Кристина Тимановская получила польскую визу и сможет в ближайшее время покинуть Токио Ранее белорусская легкоатлетка пожаловалась, что ее насильно пытались отправить с Олимпиады домой…

5 253 6 59361 01.08
8читать ;смотреть
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

О ГКЧП замолвлю слово Они увидели то, что, в своё время, увидит и нынешняя власть – их империя рушилась прямо на их глазах. А это, поверьте, самое страшное наказание…

5 74 6 32079 29.07
Блоги

Токио-2020 новости Олимпиады

Сергей Бобылев/ТАСС Олимпиада. День 8-й Софья Великая, Ольга Никитина и София Позднякова взяли золото в командном турнире…

5 49 6 12100 31.07
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Желтые звезды антиваксеров — на пути к вирусному холокосту Это конечно ложное, вульгарное и глупое сравнение, но в определенном смысле желтая звезда на груди антиваксера отражает реальность: как и 80 лет назад, это — метка смерти…

5 68 6 17526 31.07
Блоги

Алексей Мельников публицист

Власть старья Путин что способен новым поколениям предложить?«Историческое просвещение» на налоги молодых людей, которые с чавканьем освоит семья Мединского через «военно-историческое общество»? Вместо новой частной экономики, конкуренции, открытости миру, власти заслуг. Где герой не Жуков, а Илон Маск…

5 127 6 33726 31.07
Блоги

Оксана Мысина актриса

Коллективное письмо в поддержку Лии Ахеджаковой Во имя того, чтобы честь и достоинство поистине народной артистки России Лии Ахеджаковой не пострадали, мы настаиваем на том, чтобы ей были принесены извинения…

5 69 6 19226 04.08

Популярное за неделю

Новости

фото: AFP ВОЗ рекомендовала всем странам временно прекратить ревакцинацию от COVID-19 Причина — в глобальной нехватке препаратов…

5 6 6 5844
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Бежит по деревне 20 человек и все кричат: «Это его ракета подбила! Это его ракета подбила! Ура!». А почему они кричат, что его ракета подбила? Да потому что они видели эту ракету, она же летела. Бином Ньютона…

5 110 6 78108 31.07
#слушать 49:21 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3500650
«Осадочек остался» (сомнительные оправдания в судах Российской империи):
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 1 6 3964 01.08
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Борьбу с ковидом надо заканчивать. Всё это имитация Крым — это ковидный котёл, сюда каждый день приезжают, прилетают десятки тысяч туристов, и никого ковид не пугает, как и массовые скопления людей…

5 70 6 307342 01.08
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ АНАЛОГОВНЕТная страна АНАЛОГОВНЕТная страна Сделали этот странный агрегат давным-давно. Зачем сделали — уже не помнят, почему назвали «Наукой» — тоже не помнят. Но с тех пор, как его сделали, его 14 лет безуспешно пытались завести…

5 89 6 82804 02.08
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9210233
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4984529

Сегодня в эфире