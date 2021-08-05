На Олимпиаде в Токио за прошедшие сутки коронавирус выявлен у 31 человека

Это максимальный прирост с начала Игр. Среди заразившихся один спортсмен, остальные – представители подрядных организаций, персонал, а также волонтеры. Вчера коронавирус выявлен у греческой сборной по синхронному плаванию. По данным агентства Киодо, инфекция обнаружена как минимум у пяти человек. Оргкомитет Игр отстранил от соревнований греческих синхронистов и предписал им покинуть Олимпийскую деревню.
2021-08-05T08:35:30+03:00
2021-08-05T08:46:36+03:00
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08:35, 05 августа 2021
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