На Олимпиаде в Токио за прошедшие сутки коронавирус выявлен у 31 человека

Это максимальный прирост с начала Игр. Среди заразившихся один спортсмен, остальные – представители подрядных организаций, персонал, а также волонтеры. Вчера коронавирус выявлен у греческой сборной по синхронному плаванию. По данным агентства Киодо, инфекция обнаружена как минимум у пяти человек. Оргкомитет Игр отстранил от соревнований греческих синхронистов и предписал им покинуть Олимпийскую деревню.