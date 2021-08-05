МОК может принять дисциплинарные меры в отношении ОК Белоруссии в связи со скандалом вокруг легкоатлетки Тимановской

Международный олимпийский комитет может принять дисциплинарные меры в отношении Национального олимпийского комитета Белоруссии в связи со скандалом вокруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, – сообщил официальный представитель МОК Марк Адамс. Ранее сама Тимановская попросила МОК вмешаться в ситуацию. Она сообщила, что на нее оказывается давление и ее пытаются вернуть домой без ее согласия. Спортсменка не захотела возвращаться в Белоруссию. Власти Польши предоставили Тимановской гуманитарную визу.
2021-08-05T08:35:04+03:00
2021-08-05T08:49:38+03:00
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08:35, 05 августа 2021
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