КГБ Белоруссии обвинил Михаила Ходорковского в причастности к организации попытки государственного переворота

КГБ Белоруссии обвинил бизнесмена Михаила Ходорковского в причастности к организации попытки государственного переворота. Обвинения прозвучали в документальном проекте «2020». Первая серия была показана на государственном телеканале СТВ. При этом в Минске считают, что главную роль играли США. Авторы фильма не привели никаких фактов, подтверждающих эти выводы, – отмечает РБК.