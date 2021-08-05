КГБ Белоруссии обвинил Михаила Ходорковского в причастности к организации попытки государственного переворота

КГБ Белоруссии обвинил бизнесмена Михаила Ходорковского в причастности к организации попытки государственного переворота. Обвинения прозвучали в документальном проекте «2020». Первая серия была показана на государственном телеканале СТВ. При этом в Минске считают, что главную роль играли США. Авторы фильма не привели никаких фактов, подтверждающих эти выводы, – отмечает РБК.
2021-08-05T08:33:46+03:00
2021-08-05T08:57:04+03:00
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08:33, 05 августа 2021
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