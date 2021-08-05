Проект «Открытые медиа» объявил о прекращении работы после блокировки сайта Роскомнадзором

Как сообщается в Telegram-канале издания, «власти не нужны медиапроекты с критическим взглядом на происходящее в стране. Чем больше критики, тем короче жизнь проекта».

Вчера Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайты «Открытых медиа», «МБХ Медиа», а также «Правозащиты Открытки». Это проекты Михаила Ходорковского.