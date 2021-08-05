Суд в Томске сегодня огласит оправдательный приговор по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии

Суд в Томске сегодня огласит оправдательный приговор первому обвиненному в России по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии. Судьбу подсудимого дела решил один голос присяжного.

На сегодняшнее заседание Николай Кузьмичев явится уже не под конвоем. В начале недели его освободили из-под стражи прямо в зале суда. Издание Znak.com пишет, что тогда мнения присяжных разделились поровну. Четверо посчитали подсудимого виновным, четверо – нет. При таком исходе решение принимают в пользу фигуранта дела.

Кузьмичева задержали еще в мае 2019 года. Он стал первым обвиняемым по недавно введенной в Уголовный кодекс статье, которая предусматривает до 15 лет лишения свободы за наличие у гражданина неофициального статуса «вора в законе». По версии следствия, Кузьмичев, занимая высшее положение в преступной иерархии региона, руководил криминальной средой в Томской и Кемеровской областях. Сам подсудимый при этом вину отрицал и на допросах говорил, что не имеет воровского статуса.

По данным МВД, с момента вступления в силу новой статьи УК, в стране по ней привлекли к ответственности уже около полусотни человек.