Роскомнадзор заблокировал в России сайты двух сетевых изданий и правозащитной организации, связанных с Ходорковским

Роскомнадзор по требованию генпрокуратуры заблокировал в России сайты двух сетевых изданий и правозащитной организации, связанных с Михаилом Ходорковским.

Со вчерашнего вечера без помощи VPN-сервиса нельзя зайти на сайты интернет-изданий МБХ Медиа и Открытые медиа. Генпрокуратура решение о блокировке объяснила тем, что на сетевых ресурсах были материалы с призывами к массовым беспорядкам, экстремизму или участию в незаконных массовых мероприятиях, пишет газета РБК. Под блокировку также попал сайт организации «Правозащита Открытки» — ещё одного проекта Михаила Ходорковского. Сообщество юристов оказывает правовую помощь людям, которых преследуют за политическую и общественную деятельность. Между тем в редакции МБХ медиа сказали, что никаких уведомлений от генпрокуратуры не получали. Действия Роскомнадзора главный редактор МБХ Медиа Вероника Куцылло связала цитата «с зачисткой всей поляны независимых медиа». Об этом она сказала изданию Медуза, его российские власти считают иноагентом. Открытые медиа за пару часов до блокировки получили четыре письма от Роскомнадзора с требованием удалить противоправную информацию, но какую именно ведомство не уточнило. Стоит отметить, что заблокированные издания не имели регистрации СМИ, а МБХ Медиа последние два года работал с домена сервиса google. На прошлой неделе был заблокирован сайт связанного с Ходорковским центра «Досье». Таким образом, к середине этой недели недоступными в России все медиаресурсы бывшего бизнесмена.

Минюст в июле объявил нежелательными в России работу четырёх неправительственных организаций, связанных с Ходорковским. Кроме того ряд журналистов издания «Открытых медиа» были включены в список иностранных агентов.