Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Ранее сообщалось, что экстренная посадка прошла в штатном режиме.
По словам представителя авиакомпании «Россия» Сергея Старикова, борт совершил вынужденную посадку по технической причине.
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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Ранее сообщалось, что экстренная посадка прошла в штатном режиме.
По словам представителя авиакомпании «Россия» Сергея Старикова, борт совершил вынужденную посадку по технической причине.
Власть старья Путин что способен новым поколениям предложить?«Историческое просвещение» на налоги молодых людей, которые с чавканьем освоит семья Мединского через «военно-историческое общество»? Вместо новой частной экономики, конкуренции, открытости миру, власти заслуг. Где герой не Жуков, а Илон Маск…