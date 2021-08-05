Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Ранее сообщалось, что экстренная посадка прошла в штатном режиме.

По словам представителя авиакомпании «Россия» Сергея Старикова, борт совершил вынужденную посадку по технической причине.