В Иране пройдет инаугурация нового президента Эбрахима Раиси

На днях его утвердил в должности духовный лидер страны. Иранский народ хочет больших изменений и у правительства есть серьезные планы на этот счет — об этом Эбрахим Раиси сказал на танфизе — торжественной церемонии, во время которой он получил из рук аятоллы Али Хаменеи президентский мандат.

Нового руководителя и протеже духовного лидера Исламской Республики в противовес его предшественнику называют ультраконсервативным политиком. Имя Раиси связывают с массовыми казнями оппозиционеров в 1988 году. Тогда были убиты тысячи человек. Израиль уже назвал новое иранское руководство режимом палачей, а лидеры ЕС воздержались от поздравлений в адрес победителя президентской гонки.

От Раиси ждут шагов в налаживании отношений с соседними странами. Кроме того, он уже пообещал бороться за отмену американских санкций. Из-за перестановки в руководстве Исламской Республики на паузу поставлены переговоры по СВПД. Делегаты не исключают, что теперь подход Тегерана к вопросу иранского атома может измениться.

За Раиси на выборах, согласно официальным данным, проголосовали более 60% иранцев. До того, как стать президентом он возглавлял судебную власть страны.