Мосгорсуд рассмотрит жалобу на домашний арест известного адвоката Тимура Маршани

Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Дело против Маршани обе стороны — как следствие, так и сам адвокат и его представители — пока не комментируют.

Однако, по утверждениям сетевого издания Baza, разбирательство связано с инцидентом, произошедшим с одной из подзащитных Маршани во время судебных слушаний в прошлом году. По версии следствия, юрист пообещал помочь москвичке решить вопрос с ее делом о задолженности, попросив 20 млн рублей на подкуп судьи.

Как утверждается, подзащитная адвоката выплатила эту сумму, однако разбирательство так и не продвинулось в ее пользу. В результате москвичка, как пишет интернет-издание, намекнула судье на недопустимость затягивания процесса, поскольку за правильное решение якобы уже было заплачено.

Судья, в свою очередь, пожаловалась в ФСБ. Кунцевский суд Москвы поместил Маршани под домашний арест до 31 августа, при этом признал ли он свою вину или нет, не ясно.

Маршани известен, в частности, как адвокат калининградских врачей, обвиненных в убийстве недоношенного ребенка. Юристу в конце прошлого года удалось добиться оправдательного приговора для медиков в суде присяжных, однако апелляционная инстанция два месяца назад отменила это решение.