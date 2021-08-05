МОК может применить дисциплинарные меры в отношении НОК Белоруссии в связи со скандалом вокруг Тимановской

Этого не исключил представитель МОК Марк Адамс. Ранее чиновник сообщил, что МОК проведет расследование, связанное с ситуацией вокруг белорусской спортсменки, для чего сформирована специальная комиссия. Сейчас формируется круг свидетелей, который нужно будет опросить.

Тимановская ранее раскритиковала тренерский штаб, за что ее решили отправить домой в Минск. Спортсменка лететь отказалась и обратилась за помощью к МОК. Позже Польша предоставила ей гуманитарную визу. Сейчас Тимановская уже в Варшаве.