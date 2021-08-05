Россия, Узбекистан и Таджикистан проведут совместные военные учения неподалеку от границы с Афганистаном

Тренировки состоятся на фоне обострения ситуации в регионе. Местом проведения военных маневров станет таджикский полигон, который находится всего в 20 км от границы с Афганистаном.

Туда будет стянуто почти 2 тысячи российских военных, основу формирования составят подразделения 201-й военной базы России в Таджикистане.

Участники тренировок намерены отработать подготовку к возможному вторжению незаконных вооруженных формирований на территорию союзников. Это не первые учения на границе с Афганистаном: уже несколько дней отдельные маневры совместно проводят Россия и Узбекистан.

В Афганистане уже на протяжении нескольких месяцев продолжаются бои между правительственными силами и боевиками радикального движения «Талибан». Оно признано террористическим и запрещено в России.

По разным оценкам, талибы заняли от 50 до 80% территории Афганистана, в том числе районы на границе с пятью государствами: Таджикистаном, Ираном, Туркменией, Китаем и Пакистаном. В эти дни вооруженные столкновения продолжаются в нескольких крупных городах и их окраинах, среди них — Кандагар, второй по численности населения город.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода основных сил войск США и стран НАТО, при этом мирные переговоры между правительством и талибами оказались фактически сорваны.